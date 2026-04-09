ФОТО: в Пардаугаве начнут строить новый жилой квартал на 558 квартир с видом на Старую Ригу и Даугаву

Проект будет реализован в восемь этапов. В рамках первого этапа на улице Скайсткалнес, 1A, планируется построить шестиэтажный дом с 59 квартирами площадью от 40 до 88 квадратных метров. В доме предусмотрены двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Начать строительство намерены этим летом, а сдать дом в эксплуатацию — осенью 2027 года.