ФОТО: в Пардаугаве начнут строить новый жилой квартал на 558 квартир с видом на Старую Ригу и Даугаву
Компания Bonava Latvija этим летом планирует начать в Пардаугаве в Риге строительство нового жилого проекта Mūkusalas pagalmi. На территории почти в 5 гектаров на улице Скайсткалнес до 2034 года предусмотрено строительство восьми жилых домов с 558 квартирами.
Проект будет реализован в восемь этапов. В рамках первого этапа на улице Скайсткалнес, 1A, планируется построить шестиэтажный дом с 59 квартирами площадью от 40 до 88 квадратных метров. В доме предусмотрены двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Начать строительство намерены этим летом, а сдать дом в эксплуатацию — осенью 2027 года.
В проекте предусмотрены крытые велопарковки, парковочные места с инфраструктурой для зарядки электромобилей и солнечные панели на крышах зданий. Также сообщается, что в домах будут большие окна, а с верхних этажей откроется вид на Старую Ригу и Даугаву.
Параллельно с развитием проекта Рижское самоуправление планирует реконструкцию улицы Скайсткалнес. Предусмотрено обновление инженерных коммуникаций и улучшение транспортной инфраструктуры, а также создание решений для пешеходов и велосипедистов с подключением к будущему веломаршруту Рига — Кекава.