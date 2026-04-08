В Латвии резко ужесточилась борьба за рабочие места. Кому труднее всего найти хорошую вакансию?
Данные платформы CV.lv за первый квартал 2026 года показывают, что за последние два года активность соискателей на рынке труда Латвии резко выросла, значительно усилив конкуренцию за рабочие места.
Это означает, что сейчас на одно рабочее предложение претендует заметно больше кандидатов, чем два года назад, поэтому соискателям стоит учитывать существенно более высокий уровень конкуренции и более строгий отбор. В первом квартале 2024 года на одну вакансию приходилось в среднем 25 откликов, а в 2026 году — уже более 32. Наибольшая конкуренция по-прежнему наблюдается в сферах медиа, связей с общественностью, рекламы и маркетинга, где количество откликов может быть примерно в два раза выше, чем в других отраслях.
По сравнению с первым кварталом 2024 года число откликов на вакансии выросло на 68 процентов. Даже по сравнению с аналогичным периодом 2025 года зафиксирован рост — на 4 процента. При этом количество вакансий продолжает снижаться: на 7,5 процента по сравнению с 2024 годом и на 3 процента по сравнению с прошлым годом.
Специалисты компании Alma Career Latvia отмечают, что за два года наблюдается очень резкий рост активности кандидатов — на одну вакансию претендует значительно больше людей, чем раньше. Если ранее основной проблемой для работодателей было найти подходящего кандидата, то теперь все чаще сложность заключается в выборе одного из множества претендентов.
По словам экспертов, рост активности объясняется как более осторожной политикой работодателей, так и стремлением людей чаще пересматривать свои карьерные возможности и активнее откликаться на предложения. Ожидается, что в ближайшие месяцы конкуренция останется высокой, особенно за наиболее привлекательные вакансии и за позиции, где число кандидатов превышает количество доступных рабочих мест.
