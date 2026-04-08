Все очень запущено: только в одной стране ЕС здоровье пенсионеров хуже, чем в Латвии

Оценка здоровья существенно зависит от возраста. До 65 лет большинство людей оценивают свое здоровье положительно. Среди молодежи в возрасте 16–24 лет доля таких составляет 91,3%, затем она постепенно снижается и достигает 61,1% в группе 55–64 лет. Среди людей в возрасте 65 лет и старше только 40,0% считают свое здоровье очень хорошим или хорошим.