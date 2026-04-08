Все очень запущено: только в одной стране ЕС здоровье пенсионеров хуже, чем в Латвии
В 2024 году более двух третей населения Европейского союза (68,5%) оценивали свое здоровье как очень хорошее или хорошее. В то же время 8,5% людей считали свое здоровье плохим или очень плохим, а оставшиеся 23,0% оценивали его как удовлетворительное.
Оценка здоровья существенно зависит от возраста. До 65 лет большинство людей оценивают свое здоровье положительно. Среди молодежи в возрасте 16–24 лет доля таких составляет 91,3%, затем она постепенно снижается и достигает 61,1% в группе 55–64 лет. Среди людей в возрасте 65 лет и старше только 40,0% считают свое здоровье очень хорошим или хорошим.
Среди населения в возрасте 65 лет и старше наибольшая доля людей, оценивающих свое здоровье как очень хорошее или хорошее, зафиксирована в Ирландии — 62,0%, далее следуют Бельгия (57,4%) и Люксембург (56,8%).
В противоположность этому лишь 12,5% пожилого населения в Литве оценивают свое здоровье как очень хорошее или хорошее, 13,1% — в Латвии и 19,1% — в Португалии.
