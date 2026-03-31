Рисует с первого класса: выставка самого известного карикатуриста Латвии открывается в Даугавпилсе
В среду, 1 апреля, в даугавпилсском центре кулинарного наследия "Шмаковка" откроется выставка карикатур Гатиса Шлюки — художника, который уже 28 лет иронично отражает жизнь на страницах Latvijas Avīze и в соцсетях.
Посетители смогут познакомиться с авторским взглядом на различные актуальные общественные темы, нередко воплощённые с большой долей иронии. Карикатура — это вид искусства, в котором люди и события изображаются преувеличенно, остроумно и с юмором. Она часто использует иронию, чтобы наглядно и увлекательно отразить злободневные вопросы, побуждая к дискуссии и привлекая внимание к важным темам. На выставке в центре «Шмаковка» посетители смогут увидеть несколько карикатур на различные, не связанные между собой темы, раскрывающие многогранность автора и его умение замечать комическое в разных жизненных ситуациях.
Гатис Шлюка уже 28 лет рисует карикатуры для газеты Latvijas Avīze. Художник родом из Рауны, рисовать карикатуры начал ещё в первом классе — под влиянием журнала Dadzis, комиксов, марок с рисунками Disney, а также карикатур Эрика Оша и Гунара Берзиньша. Шлюка получил степень магистра в области графического искусства в Латвийской академии художеств и принимал участие в многочисленных выставках карикатур по всему миру.
Художник любит пробовать новые технологии и инструменты для рисования — как цифровые, так и традиционные. Поэтому все больше карикатур создается им в цифровом формате, однако от столь близкого ему рисования карандашами на бумаге он отказываться не планирует. Он выпустил четыре книги карикатур. «Создавая карикатуры, я делаю это со своей точки зрения — латыша, европейца, — но впоследствии они нередко начинают жить собственной жизнью и путешествуют по миру благодаря глобализации и интернету. Люди в других уголках мира тоже чувствуют связь с ними — из-за изображенных тем и ситуаций. В такие моменты я испытываю удовлетворение от сделанного и думаю, что карикатуры всё же способны немного изменить мир», — рассказывает Шлюка.
Выставка карикатур Гатиса Шлюки в центре кулинарного наследия «Шмаковка» по адресу ул. Ригас, 22a, Даугавпилс, будет открыта до 31 августа. Вход на открытие — бесплатный, в остальные дни — согласно прейскуранту учреждения.