Рисует с первого класса: выставка самого известного карикатуриста Латвии открывается в Даугавпилсе

Художник любит пробовать новые технологии и инструменты для рисования — как цифровые, так и традиционные. Поэтому все больше карикатур создается им в цифровом формате, однако от столь близкого ему рисования карандашами на бумаге он отказываться не планирует. Он выпустил четыре книги карикатур. «Создавая карикатуры, я делаю это со своей точки зрения — латыша, европейца, — но впоследствии они нередко начинают жить собственной жизнью и путешествуют по миру благодаря глобализации и интернету. Люди в других уголках мира тоже чувствуют связь с ними — из-за изображенных тем и ситуаций. В такие моменты я испытываю удовлетворение от сделанного и думаю, что карикатуры всё же способны немного изменить мир», — рассказывает Шлюка.