В Латвии на несколько дней меняется привычное расписание поездов.
Сегодня 11:22
На Пасху в Латвии изменят расписание электричек и дизельных поездов
На Пасху электропоезда на всех четырех линиях будут курсировать с 3 по 6 апреля по графику выходных дней. В свою очередь расписание дизельных поездов изменится уже со 2 апреля и будет скорректировано так, чтобы пассажиры могли удобно выехать на праздники за пределы Риги и вернуться в столицу вечером в понедельник.
Дизельные поезда в четверг, 2 апреля, будут ходить по пятничному графику, с 3 по 5 апреля — по субботнему, а 6 апреля — по воскресному. При этом предусмотрено несколько исключений, поэтому пассажиров призывают заранее ознакомиться с расписанием движения поездов.
Актуальное расписание со всеми изменениями опубликовано на сайте Vivi и в мобильном приложении компании.
По вопросам расписания поездов, покупки билетов и другим вопросам, связанным с поездками, пассажиров просят обращаться в центр обслуживания клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.