Сегодня 10:40
На Пасху в Риге общественный транспорт пустят по графику выходных
На Пасху общественный транспорт в Риге будет курсировать по графику выходных дней.
По графику выходных общественный транспорт будет ходить с 3 по 6 апреля.
Кроме того, с учетом пасхальных мероприятий в Латвийском этнографическом музее под открытым небом в воскресенье, 5 апреля, на нескольких маршрутах будут задействованы транспортные средства большей вместимости, чтобы пассажиры могли добраться до места проведения мероприятия.
Платные муниципальные автостоянки Риги, которые обслуживает Rīgas satiksme, в пятницу, воскресенье и понедельник можно будет использовать бесплатно. 4 апреля платные стоянки будут работать в обычном субботнем режиме.
Изменения предусмотрены и в графике работы центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme.