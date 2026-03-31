На Пасху в Риге общественный транспорт пустят по графику выходных
В пасхальные дни в Риге изменится привычный порядок работы общественного транспорта и стоянок.
На Пасху общественный транспорт в Риге будет курсировать по графику выходных дней.

По графику выходных общественный транспорт будет ходить с 3 по 6 апреля.

Кроме того, с учетом пасхальных мероприятий в Латвийском этнографическом музее под открытым небом в воскресенье, 5 апреля, на нескольких маршрутах будут задействованы транспортные средства большей вместимости, чтобы пассажиры могли добраться до места проведения мероприятия.

Платные муниципальные автостоянки Риги, которые обслуживает Rīgas satiksme, в пятницу, воскресенье и понедельник можно будет использовать бесплатно. 4 апреля платные стоянки будут работать в обычном субботнем режиме.

Изменения предусмотрены и в графике работы центров обслуживания клиентов Rīgas satiksme.

