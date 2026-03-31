У границы Латвии заметили неизвестный летательный аппарат: власти пока не могут сказать, что это было
Пока не известно, что это был за летательный аппарат, который вечером в понедельник со стороны России приблизился к воздушному пространству Латвии. Об этом в интервью передаче TV3 «900 секунд» заявил министр обороны Андрис Спрудс.
По его словам, информация о событиях минувшей ночи еще обобщается, при этом видно, что «и с эстонской стороны также наблюдалось активное, интенсивное движение». Однако конкретный аппарат, приблизившийся к воздушному пространству Латвии, пока не идентифицирован, и данные о нем продолжают оцениваться.
Министр вновь подчеркнул, что точно определить, что именно за летающий объект виден на радарах, непросто. По некоторым параметрам можно установить сходство и с большой долей вероятности предположить, что речь идет о дроне, однако сказать, откуда он появился, невозможно. Поэтому пока можно лишь допускать, что аппарат может быть связан с войной, развязанной Россией против Украины. Нельзя исключать и того, что это мог быть украинский дрон, запущенный в рамках законной самообороны от российских атак, но все это пока лишь предположения, отметил Андрис Спрудс.
Комментируя использование системы сотового оповещения, министр признал, что этого, очевидно, ожидало общество. По его словам, сейчас еще ищется баланс, в каких ситуациях такие уведомления нужно рассылать, а в каких — нет. Он повторил, что первоначальная информация об угрозе не всегда может быть точной: не исключено, что за дрон могли принять, например, стаю птиц или другой столь же безвредный объект.
Как уже сообщалось, вечером в понедельник латвийская армия зафиксировала иностранный беспилотный летательный аппарат недалеко от латвийско-российской границы — вблизи территорий Лудзенского и Балвского краев. Для оперативного информирования жителей в соответствующих регионах была задействована система сотового оповещения.
В воздушное пространство Латвии аппарат не вошел. После того как он удалился от латвийской границы, через систему сотового оповещения было разослано сообщение об окончании угрозы.