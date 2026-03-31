У границы Латвии заметили неизвестный летательный аппарат: власти пока не могут сказать, что это было

Министр вновь подчеркнул, что точно определить, что именно за летающий объект виден на радарах, непросто. По некоторым параметрам можно установить сходство и с большой долей вероятности предположить, что речь идет о дроне, однако сказать, откуда он появился, невозможно. Поэтому пока можно лишь допускать, что аппарат может быть связан с войной, развязанной Россией против Украины. Нельзя исключать и того, что это мог быть украинский дрон, запущенный в рамках законной самообороны от российских атак, но все это пока лишь предположения, отметил Андрис Спрудс.