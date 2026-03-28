"Это нельзя терпеть": Ратниекс рад, что в Риге началась "зачистка" кебабных
Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс публично поблагодарил Продовольственно-ветеринарную службу за активное участие в проверках заведений быстрого питания, в первую очередь — кебабных.
Выступая в эфире TV24, Эдвард Ратниекс подчеркнул важность совместной работы государственных структур: «Важно, что государственные учреждения продолжают работать вместе, чтобы не допускать ситуаций, когда не соблюдаются требования гигиены и безопасности — такие проблемы нельзя терпеть».
Вице-мэр отметил, что самоуправление продолжит проверки в рамках своих полномочий, однако ключевую роль играет межведомственное взаимодействие. Он отдельно поблагодарил PVD за инициативу: «Прежде всего я хочу поблагодарить Продовольственно-ветеринарную службу и генерального директора Мариса Балодиса за то, что эта работа ведется».
При этом политик прямо указал на чувствительный аспект проблемы: «Не отрицается, что это напрямую связано с гражданами третьих стран… Антисанитарные условия — это не то, что можно каким-либо образом терпеть».
По его словам, эффективная борьба возможна только при системной координации: «Я увидел, что происходит хорошее сотрудничество не только с PVD, но и с другими учреждениями. Это позволяет проводить проверки системно и сразу по нескольким направлениям».
Как сообщалось ранее, проверки уже дали конкретные результаты. В начале февраля Продовольственно-ветеринарная служба приостановила деятельность трех предприятий быстрого питания в Риге. Как пояснил Марис Балодис, нарушения носят системный характер: «Речь идет о конкретной группе предприятий — заведениях быстрого питания, так называемых кебабных. К сожалению, понимание элементарных вопросов гигиены там довольно низкое».