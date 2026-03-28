В стране ЕС решили выплачивать пенсии украинским беженцам
Финляндия вводит уникальную для ЕС систему поддержки украинских беженцев-пенсионеров, приравнивая их в правах к местным жителям. "Для получения выплат необходимо выполнить два ключевых требования относительно возраста и срока легального пребывания в стране", - сообщают украинские СМИ.
Украинцы, прибывшие в Финляндию весной 2023 года, постепенно приближаются к трехлетнему сроку проживания в стране. Это означает, что уже в ближайшее время часть из них сможет претендовать на оформление пенсии по возрасту.
Такой подход представляется довольно нетипичным для Европы. В большинстве государств поддержка украинцев имеет временный характер или же делается акцент на трудоустройстве. Вместо этого Финляндия больше ориентируется на долгосрочную поддержку, в частности для людей старшего возраста.
Чтобы претендовать на пенсию в Финляндии, необходимо достичь 65-летнего возраста и прожить в стране не менее трех лет на законных основаниях без перерывов.
В то же время важно учесть нюанс: отсчет этого периода начинается не с момента въезда, а с даты получения статуса постоянного проживания. То есть, если документы были оформлены не сразу, часть времени может не засчитываться.
Еще один момент — пенсия не назначается автоматически. Каждое заявление рассматривают индивидуально, учитывая ряд факторов: наличие семьи в Финляндии, трудовую деятельность в стране или за рубежом, стабильность места жительства и уровень интеграции в общество.
