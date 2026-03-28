Автопарк жителей Латвии сильно устарел. А в Литве и Эстонии все ездят только на новых машинах?
Данные опроса, проведенного страховой компанией If Apdrošināšana, показывают, что у 78 % жителей Латвии есть личный автомобиль, при этом большая часть автопарка устарела — 61 % автомобилей старше 10 лет.
В то же время лишь 16 % автомобилей являются сравнительно новыми — не старше пяти лет, а 23 % — в возрасте от шести до десяти лет. Это подчеркивает существенный контраст и подтверждает общую тенденцию, что на дорогах Латвии по-прежнему доминируют автомобили среднего возраста и более старые.
Похожие тенденции наблюдаются и в других странах Балтии — в Литве 59 % автомобилей старше 10 лет, тогда как в Эстонии автопарк сравнительно моложе, где доля таких автомобилей составляет 43 %. Это показывает, что, хотя в Латвии и Литве старение автопарка выражено сильнее, в целом во всем регионе актуален вопрос обслуживания транспортных средств и своевременного устранения неисправностей.
Согласно данным опроса, половина жителей Латвии, то есть 50 % респондентов, указывают, что были бы готовы выполнять небольшие косметические ремонты без замены новых деталей, а 47 % положительно оценивают использование деталей сопоставимого качества, если это не влияет на техническое состояние автомобиля.
