В латвийском Сейме обнаружили депутата с огромными долгами
Депутат Сейма Мартиньш Фелсс ("Новое Единство") в прошлом году задекларировал общие долговые обязательства в размере 108 603 евро, свидетельствует его декларация должностного лица за 2025 год.
В декларации указано, что Фелсс получил в виде зарплаты в Сейме 67 428 евро, а также 10 160 евро пособия от Государственного агентства социального страхования. Дополнительно он получил 250 евро процентов от сельскохозяйственного сервисного кооператива Latraps и AS Indexo banka. Еще депутат задекларировал страховое возмещение в размере 35 евро от страховой компании Compensa Vienna Insurance Group и точно не классифицированные доходы в размере 1000 евро от Latraps. Общий доход Фелса в 2025 году составил 78 919 евро.
На конец 2025 года депутату принадлежали земля и строение в Крустпилсской волости, а также он арендовал квартиру в Риге. В инвестиционные фонды Фелсс в прошлом году вложил 273 евро. В его владении находится Škoda Octavia 2021 года выпуска, а в собственности — Škoda Karoq 2018 года выпуска, которую Фелсс приобрел за один цент.
Помимо депутатской должности, Фелсс был членом правления партии "Единство".