Ринкевич уже провозгласил закон: на выборах в Сейм откажутся от автоматизированного подсчета голосов
Президент Латвии Эдгар Ринкевич уже на следующий день после голосования в Сейме провозгласил инициированные им и продвигаемые Центральной избирательной комиссией (ЦИК) поправки к закону о выборах в Сейм, которые предусматривают, что на ожидаемых осенью парламентских выборах голоса будут подсчитываться вручную.
Поправки к закону вступят в силу завтра, 28 марта.
Обеспечить ручной подсчет голосов Эдгар Ринкевич предложил из-за опасений по поводу рисков влияния информационных технологий. Согласно действующему нормативному регулированию, решение о способе подсчета голосов должна принимать ЦИК, однако комиссия решила передать это решение Сейму.
Во вторник ЦИК обратилась в комиссию Сейма по государственному управлению и самоуправлениям с призывом внести соответствующие поправки.
Как заявил журналистам председатель ЦИК Марис Звиедрис, комиссия рассматривала два варианта - участие законодателя или принятие решения на уровне самой комиссии. Решение парламента ограничит спекуляции о мотивации ЦИК, поскольку комиссия является коллегиальным органом и мнения в ней могут различаться, пояснил Звиедрис.
Он отметил, что ЦИК ожидает от правоохранительных органов оценку процесса создания избирательной системы и возможных рисков. Тем временем в ряде самоуправлений уже начато формирование участковых комиссий, поэтому ясность в порядке подсчета голосов важна и для подготовительного процесса.
Ринкевич призвал к ручному подсчету голосов после ознакомления с информацией, предоставленной Европейской прокуратурой (EPPO), в связи с возможными нарушениями при ИТ-закупках и их потенциальным влиянием на избирательный процесс выборов Сейма в 2026 году.
Как сообщалось, в рамках начатого EPPO уголовного процесса правоохранительные органы на прошлой неделе сообщили о возможном мошенничестве при проведении государственных ИТ-закупок на сумму 1,5 млн евро. По делу задержан 21 человек, в том числе государственные должностные лица.
Согласно данным следствия, организованная группа лиц заключила незаконное соглашение, чтобы заранее определить победителей публичных закупок как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития. Существуют подозрения, что осуществить эту схему помогали должностные лица, а полученная незаконная прибыль была распределена между участниками сговора.