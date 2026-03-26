Минус цифровизация: на предстоящих выборах в Сейм подсчет голосов будет вестись по старинке - вручную
В четверг депутаты Сейма приняли в окончательном чтении предложенные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) поправки к закону о выборах в Сейм, которые предусматривают ручной подсчет голосов на предстоящих осенью выборах.
С предложением обеспечить ручной подсчет голосов выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который выразил обеспокоенность рисками влияния информационных технологий. Согласно действующему законодательству, решение о методе подсчета голосов должна принимать ЦИК, однако было решено передать это решение в Сейм.
Во вторник ЦИК обратилась в комиссию Сейма по государственному управлению и самоуправлениям, призвав внести соответствующие поправки.
По словам председателя ЦИК Мариса Звиедриса, комиссия рассматривала два варианта - привлечь законодателя или принять решение на уровне самой комиссии. Звиедрис добавил, что решение парламента уменьшит количество спекуляций о мотивах ЦИК, поскольку комиссия является коллегиальным органом, и решения в ней могут быть разными.
Ринкевич обратился с этим призывом после того, как ознакомился с информацией Европейской прокуратуры о предполагаемых нарушениях при закупке информационных технологий в госсекторе и их возможном влиянии на процесс парламентских выборов 2026 года. По этому делу полиция задержала 21 человека, включая государственных служащих, и трое помещены под арест.