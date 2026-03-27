В Латвии ужесточили требования к проживающим в стране иностранцам. Что теперь?
Сейм в окончательном чтении поддержал ужесточение требований к получателям видов на жительство, нарушающим закон. Срочный вид на жительство иностранцу смогут аннулировать, если он в течение года систематически совершал административные правонарушения.
Выданный иностранцу срочный вид на жительство будет аннулирован, если он будет угрожать общественному порядку и безопасности, в том числе систематически — три и более раза в течение 12 месяцев — совершая административные правонарушения в сфере государственного управления, общественного порядка, дорожного движения или защиты прав детей.
Изменения касаются административных правонарушений, которые угрожают общественному порядку и безопасности, а также уважению к личности и к Латвийскому государству. Например, если лицо административно наказано за агрессивное поведение, причинение легкого вреда здоровью, использование символики тоталитарных режимов в общественном месте, а также за сексуальные домогательства и нарушения правил дорожного движения.
"Это предложение является шагом к усилению иммиграционного контроля и повышению общественной безопасности. Длительное пребывание в Латвии — это привилегия, которая предоставляется только тем, кто соблюдает законы Латвии, действует ответственно и уважает правила общества", - отмечают авторы законопроекта — депутаты Сейма.
