В Латвии ужесточили требования к проживающим в стране иностранцам. Что теперь?

Выданный иностранцу срочный вид на жительство будет аннулирован, если он будет угрожать общественному порядку и безопасности, в том числе систематически — три и более раза в течение 12 месяцев — совершая административные правонарушения в сфере государственного управления, общественного порядка, дорожного движения или защиты прав детей.