Обнаружено, что за последние годы жители Риги стали лучше разбираться в мусоре

Из всех установленных компанией Eco Baltia vide контейнеров наибольший рост пришелся на контейнеры для легкой упаковки — пластика, бумаги и металла: их стало на 43 процента, или на 2915 контейнеров, больше, чем пять лет назад. Далее следуют контейнеры для стеклянной упаковки — на 39 процентов, или на 1216 контейнеров, больше. Рекордное количество новых контейнеров установлено для биологических отходов — на 70 процентов, или на 1615 контейнеров, больше, что указывает на изменение привычек жителей и растущее желание сортировать бытовые отходы.