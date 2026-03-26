Обнаружено, что за последние годы жители Риги стали лучше разбираться в мусоре
За последние пять лет предприятие по утилизации мусора Eco Baltia vide увеличило объем собранных и переданных на переработку отходов в Северном районе Риги и Видземском предместье на 52 процента, что на 10 179 тонн больше, чем в 2021 году. Одновременно в 2025 году компания доставила на свалку на 28 процентов, или на 22 246 тонн, меньше отходов из Риги, чем пять лет назад.
Как сообщает компания, положительный результат в столице Латвии достигнут благодаря сотрудничеству Eco Baltia vide и Рижской думы, а также отклику жителей районов Северного района Риги и Видземского предместья. За последние пять лет установлено на 5764, или на 41 процент, больше контейнеров для раздельного сбора отходов по сравнению с 2021 годом.
Из всех установленных компанией Eco Baltia vide контейнеров наибольший рост пришелся на контейнеры для легкой упаковки — пластика, бумаги и металла: их стало на 43 процента, или на 2915 контейнеров, больше, чем пять лет назад. Далее следуют контейнеры для стеклянной упаковки — на 39 процентов, или на 1216 контейнеров, больше. Рекордное количество новых контейнеров установлено для биологических отходов — на 70 процентов, или на 1615 контейнеров, больше, что указывает на изменение привычек жителей и растущее желание сортировать бытовые отходы.
В 2019 году компания внедрила первые контейнеры для сортировки текстиля, установив 20 контейнеров в Риге. За прошедшие годы их количество удалось увеличить до 179 контейнеров для текстиля.
Как ранее писал Otkrito.lv, рижская свалка предупредила жителей Латвии, что они сами виноваты в будущем росте цен на вывоз мусора.