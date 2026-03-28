Напоминаем! В ночь на 29 марта Латвия перейдет на летнее время
В ночь на воскресенье, 29 марта, в Латвии снова переводят часы на летнее время: в 03:00 стрелки нужно будет перевести на один час вперед — на 04:00. Это означает, что спать жители страны будут на час меньше.
Переход на летнее время традиционно происходит в последнее воскресенье марта.
На практике это означает, что в ночь с субботы на воскресенье механические часы и устройства, где время не обновляется автоматически, придется перевести вручную. Большинство смартфонов, компьютеров и других современных устройств обычно меняют время сами, однако пользователям все же советуют проверить настройки.
Летнее время в Латвии используется уже несколько десятилетий. Как отмечает Министерство экономики, впервые его ввели в 1981 году.
Вопрос об отмене сезонного перевода часов в странах Евросоюза обсуждается уже давно, однако действующий порядок пока сохраняется. Поэтому этой весной Латвия, как и другие страны ЕС, вновь перейдет на летнее время по обычной схеме.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Латвии готовы отменить сезонный перевод часов, но есть одна проблема.