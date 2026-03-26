В Латвии готовы отменить сезонный перевод часов, но есть одна проблема
В ночь на воскресенье, 29 марта, Латвия вновь перейдет на летнее время — в 3:00 стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. Несмотря на многолетние дискуссии в Евросоюзе, отказ от сезонного перевода времени до сих пор не согласован, поэтому привычный ритуал сохраняется.
Поскольку на уровне Европейского союза до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-участниц по-прежнему существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно вновь поднимать этот вопрос в повестке ЕС, указали в Министерстве экономики. В целом Латвия поддерживает отказ от сезонной смены времени и после принятия соответствующей директивы была бы готова перейти на летнее время (GMT+3), сообщает LSM.lv.
В министерстве пояснили, что до принятия решений страны Балтии и их ближайшие соседи должны договориться о выборе часового пояса, который станет основным после отмены сезонного перевода часов.
При этом до принятия решений Европейская комиссия должна провести полноценную и всестороннюю оценку последствий, которая должна охватывать не только прямые и косвенные экономические издержки, но и другие важные аспекты — влияние на работу внутреннего рынка, общественное здоровье, транспорт и трансграничные услуги, цифровые системы, а также региональные и географические особенности.
Латвия готова участвовать в дискуссиях и оценивать возможные решения, если рассмотрение вопроса на уровне ЕС будет возобновлено с целью добиться согласованного и координированного решения по всему Евросоюзу, в том числе на уровне стран Балтии.
Национальная позиция Латвии по вопросу отмены сезонного перевода времени была утверждена на заседании Кабинета министров 19 февраля 2019 года. Польша, которая до июля 2025 года председательствовала в ЕС, пыталась вернуть этот вопрос в поле зрения Евросоюза.
Премьер-министр Испании Педро Санчес 20 октября 2025 года заявил, что Испания попытается вернуть инициативу по отказу от перевода часов в повестку дня ЕС.
