В Латвии готовы отменить сезонный перевод часов, но есть одна проблема

Поскольку на уровне Европейского союза до сих пор не достигнуто соглашение об отмене сезонного перевода времени, а позиции стран-участниц по-прежнему существенно различаются, Латвия в настоящее время не планирует самостоятельно вновь поднимать этот вопрос в повестке ЕС, указали в Министерстве экономики. В целом Латвия поддерживает отказ от сезонной смены времени и после принятия соответствующей директивы была бы готова перейти на летнее время (GMT+3), сообщает LSM.lv.