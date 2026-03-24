Населению Латвии назовут предприятия, которые все еще работают со странами-агрессорами
Политическое объединение «Новое Единство» выразило полную поддержку инициативе премьер-министра Эвики Силини обнародовать список компаний, которые продолжают сотрудничество со странами-агрессорами.
Как сообщает фракция «Нового Единства» в Сейме, премьер-министр сегодня поручила Министерству экономики совместно с Министерством финансов обеспечить, чтобы не позднее 7 апреля была опубликована информация со списком, в котором будут указаны зарегистрированные в Латвии предприятия, осуществляющие экспорт или импорт товаров в Россию и Беларусь.
«Мы движемся к целенаправленному разрыву экономических отношений со странами-агрессорами. Раскрытие информации — это не наказание, а честное отношение к обществу Латвии. Это логичное продолжение работы, которую правительство уже ведет, чтобы ограничить поток ресурсов в страны, ведущие войну против Украины и угрожающие безопасности Латвии и всей Европы», - заявил председатель фракции «Нового Единства» Эдмундс Юревиц.
«Новое Единство» считает, что это необходимый шаг для продвижения к разрыву экономических связей с Россией и Беларусью. Публикация списка компаний поможет обществу лучше понять, какие компании выбирают продолжать бизнес со странами-агрессорами, несмотря на текущую геополитическую ситуацию.
