Населению Латвии назовут предприятия, которые все еще работают со странами-агрессорами

Как сообщает фракция «Нового Единства» в Сейме, премьер-министр сегодня поручила Министерству экономики совместно с Министерством финансов обеспечить, чтобы не позднее 7 апреля была опубликована информация со списком, в котором будут указаны зарегистрированные в Латвии предприятия, осуществляющие экспорт или импорт товаров в Россию и Беларусь.