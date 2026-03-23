Опубликована интересная информация относительно уплаты налога на недвижимость в Латвии
Физическим лицам в этом году в электронном виде доставлено 60,3% уведомлений об уплате налога на недвижимое имущество (nekustamā īpašuma nodokļis - NĪN), сообщила компания ZZ Dats.
В компании отмечают, что в 2021 году лишь 25,5% уведомлений для физических лиц направлялись электронно, в 2024 году — уже 41,9%, а в 2025 году — 52,1%.
В этом году семь самоуправлений достигли и превысили порог в 70% электронно доставленных уведомлений для физических лиц — в Адажском, Кулдигском, Кекавском, Марупском, Олайнском, Прейльском и Тукумском краях. Например, в Прейльском крае доля электронных уведомлений для физических лиц по сравнению с другими самоуправлениями Латгале выросла наиболее стремительно и является самой высокой — 73,3%.
Рост доли электронных уведомлений более чем на 10 процентных пунктов зафиксирован в Даугавпилсе, Елгаве и Вентспилсе, а также в Прейльском и Вентспилсском краях.
В целом 20,7% жителей получают уведомления об уплате NĪN по электронной почте, 39,56% — через e-adrese, а остальные по-прежнему в виде почтовых отправлений. В общей сложности в этом году самоуправления подготовили для физических лиц 900 000 уведомлений.
Значительный рост наблюдается именно в сегменте пользователей e-adrese: количество уведомлений, доставленных таким способом в 2026 году, по сравнению с 2025 годом увеличилось на 12,1 процентного пункта. В целом доля электронно доставленных уведомлений физическим лицам в 2026 году выросла на восемь процентных пунктов.