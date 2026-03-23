В Латвии предложили отменить налог на единственное жилье: с инициативой выступила оппозиционная партия
Оппозиционная партия "Латвия на первом месте" (LPV) подала поправки к закону О налоге на недвижимое имущество, предложив не облагать налогом на недвижимость один объект, принадлежащий гражданину Латвии, если он задекларирован как его место жительства.
Также партия предлагает не применять налог к прилегающему к такому объекту земельному участку площадью до 1500 квадратных метров в городах и волостях, а в хуторах — до двух гектаров.
В LPV хотят, чтобы эти изменения вступили в силу с 1 января 2027 года.
В партии поясняют, что налог на недвижимость, который рассчитывается пропорционально кадастровой стоимости, может существенно влиять на экономическое положение домохозяйств. Более высокие налоги, по мнению авторов инициативы, способны повышать риск бедности и подталкивать жителей к эмиграции. В аннотации к законопроекту подчеркивается, что задача государства и самоуправлений — формировать такую налоговую систему, которая помогала бы людям оставаться в Латвии и давала каждому возможность содержать свое жилье.
В LPV считают, что нынешнюю систему налога на недвижимость в Латвии следует сопоставить с практикой других стран — например, Дании, Франции, Бельгии, Мальты и Ирландии, где первое жилье физических лиц, как утверждают депутаты, освобождено от такого налога. В качестве примера также приводятся Эстония и Литва, где действуют низкие налоговые ставки на землю, что, по мнению депутатов, способствует доступности жилья и снижает социальное неравенство.
В аннотации также говорится, что с учетом 105-й статьи Сатверсме, гарантирующей каждому право на собственность, необходимо рассматривать такую политику, которая способствовала бы реализации имущественных прав и защищала интересы жителей, особенно когда речь идет о родовых домах.
По мнению LPV, предложенные поправки могли бы повысить стабильность и предсказуемость налоговой системы, снизить финансовую нагрузку на население и укрепить социальную сплоченность.