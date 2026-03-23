Цены на газ продолжают быстро расти. Хватит ли голубого топлива Латвии?
Цена природного газа на бирже TTF (Title Transfer Facility) на прошлой неделе увеличилась на 17% — до 59,2 евро за мегаватт-час (МВт·ч). Об этом говорится в опубликованном Комиссией по регулированию общественных услуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - SPRK) обзоре тенденций цен на энергоресурсы на оптовом рынке.
Заполненность Инчукалнского подземного газохранилища в воскресенье, 22 марта, составила 21,5% (неделей ранее — 20,9%), тогда как средний уровень заполненности газохранилищ в Европе на конец прошлой недели составил 28,5% (неделей ранее — 28,9%) от общей емкости.
В комиссии поясняют, что рост цен был вызван событиями на Ближнем Востоке, включая атаки на энергетическую инфраструктуру и напряженность вокруг Ормузского пролива, что существенно повышает неопределенность в отношении безопасности глобальных поставок природного газа и сжиженного природного газа.
Одновременно в регуляторе отмечают, что позитивным сигналом является возможное участие международных партнеров в обеспечении безопасности судоходства.
Также комиссия подчеркивает, что цены на природный газ в Европе по-прежнему остаются на высоком уровне, значительно превышая докризисные показатели и увеличившись в этом месяце более чем на 90%.
