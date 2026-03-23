В Латвии заговорили о срочном снижении цен на топливо. Что готовят власти
Министр климата и энергетики Каспар Мелнис в понедельник, 23 марта, в интервью программе TV3 "900 секунд" заявил, что сейчас в Латвии нет опасений по поводу возможной нехватки топлива. По его словам, главный вопрос сегодня связан не с запасами, а с ценой топлива. Государство рассматривает возможность повлиять на нее, снизив акцизный налог на топливо или уменьшив долю биодобавок.
Мелнис отметил, что сами торговцы не говорят о дефиците топлива, а имеющиеся запасы сейчас полностью заполнены. При этом он подчеркнул, что при необходимости государство готово вывести на рынок и свои резервные запасы, хотя пока никаких сигналов о такой необходимости нет.
Говоря о возможных механизмах снижения цен, министр пояснил, что рассматриваются разные варианты. Один из них — снижение акциза. Сейчас, по его словам, еще ведутся расчеты, каким может быть размер такого снижения, каков будет точный эффект и какой механизм окажется наиболее эффективным. Ответы по этим вопросам, как отметил Мелнис, должны появиться в ближайшие дни. При этом процесс потребует и возможных изменений в законодательстве.
Министр также признал, что обсуждалась возможность удерживать цену дизельного топлива на уровне 1,85 евро за литр. Один из способов достичь этого — как раз снижение акцизного налога.
Еще один рассматриваемый вариант — уменьшение доли биодобавок в топливе. По имеющейся сейчас информации, влияние биодобавки на цену литра топлива составляет около одного цента. Однако, как отметил Мелнис, здесь важно не допустить абсурдной ситуации, при которой отказ от биодобавок, которые могут быть дешевле обычного топлива, наоборот приведет к еще большему росту цены.
Сейчас министерство продолжает расчеты и ожидает от ассоциации торговцев топливом более точные данные о влиянии биодобавок на стоимость топлива. По предварительным оценкам министерства, даже если цена на биодобавки продолжит расти, они все равно могут оставаться дешевле обычного дизельного топлива.
Отвечая на вопрос, не может ли возникнуть ситуация, при которой топливо в одной из стран Балтии станет заметно дешевле и туда поедут жители соседних стран, Мелнис заявил, что ни одна из стран в таком сценарии не заинтересована. По его словам, между странами идет тесное сотрудничество, и все стараются максимально координировать свои действия, чтобы не допустить перекоса цен.