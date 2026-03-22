В воскресенье состоится прощание с великим кинорежиссером Янисом Стрейчем
В Большом зале Дома Рижского латышского общества сегодня, 22 марта, с 12.00 до 14.30 состоится прощание с выдающимся кинорежиссером Янисом Стрейчем (1936–2026).
Во время прощания с 12 часов в Верманском парке при поддержке Рижской думы на большом экране будут показаны художественные фильмы, снятые Стрейчем. В Доме Рижского латышского общества сегодня с 11 до 19 часов и 23 марта с 10 до 19 часов будет доступна книга записей, в которой друзья Стрейча, современники, почитатели его таланта и труда, а также сторонники смогут оставить воспоминания или слова благодарности.
Янис Стрейч, который был одной из самых значимых фигур в латвийском кино и культурной жизни, ушел из жизни 5 марта в Литве в возрасте 89 лет. Он награжден орденом Трех Звезд, является почетным членом Латвийской академии наук, был председателем Союза кинематографистов Латвии и председателем Рижского латышского общества.
Янис Стрейч родился 26 сентября 1936 года в волости Прейли в «Анспоках» и с 1964 года начал свою успешную карьеру в кино- и театральной режиссуре. Природный талант позволял ему с самого начала чувствовать актерскую органику каждого персонажа так, как не каждый в этой сфере способен. На протяжении всей долгой жизни Янис Стрейч интересовался текущими событиями в мире, следил за ними, но старался находить и замечать в них радость, привнося таким образом искренность и свет в жизнь своих близких и современников, что ощущает и семья покойного в процессе организации прощания, получая светлую поддержку и тепло от окружающих. В этом сила артиста, которая навсегда останется в памяти благодаря его достижениям.
Ранее сообщалось, что дочь режиссера Виктория Стрейча-Якстене в социальной сети Facebook раскрыла последнюю волю отца и порядок прощания. Она рассказала, что желание отца было очень ясным: чтобы никто не видел его умершим и чтобы прощание происходило с его прахом. Он сам спланировал, как все должно пройти, и оставил очень конкретные указания. «Я понимаю, что для части людей это может показаться непривычным или трудным для принятия, особенно когда речь идет о столь любимом и значимом человеке. Но очень прошу принять, что и в своем последнем пути у него была своя воля. Это не история о том, кому что кажется правильным. Это история о уважении к человеку и его последнему выбору», — написала дочь Стрейча.