В воскресенье состоится прощание с великим кинорежиссером Янисом Стрейчем

Ранее сообщалось, что дочь режиссера Виктория Стрейча-Якстене в социальной сети Facebook раскрыла последнюю волю отца и порядок прощания. Она рассказала, что желание отца было очень ясным: чтобы никто не видел его умершим и чтобы прощание происходило с его прахом. Он сам спланировал, как все должно пройти, и оставил очень конкретные указания. «Я понимаю, что для части людей это может показаться непривычным или трудным для принятия, особенно когда речь идет о столь любимом и значимом человеке. Но очень прошу принять, что и в своем последнем пути у него была своя воля. Это не история о том, кому что кажется правильным. Это история о уважении к человеку и его последнему выбору», — написала дочь Стрейча.