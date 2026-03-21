Спрудс о демонтаже путей: "Ни один военный поезд агрессора по территории Латвии не пройдет"
В Латвии рассматривают радикальные меры на случай обострения угроз — железнодорожные пути, соединяющие страну с государством-агрессором, могут быть оперативно демонтированы по решению властей.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что железнодорожная инфраструктура, соединяющая страну с государством-агрессором, в условиях конфликта может представлять серьезную угрозу. Об этом он рассказал в эфире передачи «Nedēļa. Post Scriptum» на TV24.
По его словам, такие объекты рассматриваются как потенциально опасные в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности:
«В случае конфликта это является угрозой. И в тот момент, когда растут индикаторы угрозы, это становится межведомственной ответственностью — это уже не только ответственность вооруженных сил».
Министр подчеркнул, что в стране уже разработаны механизмы, позволяющие оперативно принимать решения в кризисной ситуации. В частности, речь идет о возможном демонтаже железнодорожных путей на основании рекомендаций военных экспертов. Он отметил, что соответствующие планы не отменены, а продолжают развиваться с учетом военных оценок:
«Нет, этот вопрос не снят. Он продвинулся дальше — мы договорились развивать его с учетом военных рекомендаций. Такие пути, безусловно, являются угрозой».
При этом Спрудс акцентировал внимание на том, что подобные действия требуют участия сразу нескольких ведомств. В процесс, по его словам, вовлечены и другие структуры, включая транспортные и железнодорожные службы: «Активно участвуют и Latvijas dzelzceļš, и Министерство сообщения. Если индикаторы показывают рост угрозы, мы готовы действовать и ликвидировать эти пути».
Министр также дал понять, что подобные меры направлены на предотвращение любых военных рисков: «Могу повторить: ни один военный поезд государства-агрессора по территории Латвии не пройдет». По его словам, государство уже согласовало возможные сценарии действий с вооруженными силами: «Мы знаем, как действовать в кризисной ситуации — как только уровень угрозы возрастет».