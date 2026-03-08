В Сейме раскрыли, сколько денег в январе ушло на аренду жилья и транспорт депутатов

Депутаты могут получать единую компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. «Потолок» компенсации, то есть максимально возможный размер, определяется исходя из задекларированного места жительства депутата, а Сейм компенсирует только фактические расходы в пределах установленного лимита. Не все депутаты пользуются возможностью получать компенсации. Например, в августе из всех 100 депутатов 58 не получили никаких компенсаций.