В Сейме раскрыли, сколько денег в январе ушло на аренду жилья и транспорт депутатов
В январе 2026 года депутаты Сейма получили в виде компенсаций более 23 тысяч евро. Больше всего средств ушло на аренду жилья, а самые крупные выплаты отдельным парламентариям приблизились к 1000 евро.
В январе 2026 года депутаты Сейма в общей сложности получили 23 156,99 евро в виде компенсаций, свидетельствует опубликованная информация.
На компенсации аренды жилья было выплачено 15 390,04 евро, а на компенсации транспортных расходов — 7766,95 евро.
Самую большую общую сумму компенсаций в январе получил Валдис Масловскис — 933,10 евро. Далее следуют Виктория Плешкане с 875,72 евро, Янис Скрастиньш («Новое Единство») с 871,81 евро и Лига Клявиня (СЗК) с 883,44 евро. Среди крупнейших получателей компенсаций также Рамона Петрaвича (LPV), которой было предоставлено 750 евро.
Самые большие компенсации за аренду жилья в январе получили Улдис Аугулис (СЗК) — 900 евро, Лига Козловска (СЗК) — 800 евро и Клявиня — 780 евро.
В свою очередь, самые большие транспортные компенсации в январе были выплачены Артурсу Бутансу (Нацобъединение) — 619,02 евро, Виестурсу Зариньшу («Новое Единство») — 618,45 евро, Андрейсу Целяпитерсу — 214,16 евро, а также Илзе Индриксоне (Нацобъединение), получившей 398,27 евро.
Депутаты могут получать единую компенсацию расходов на аренду жилья и транспорт, в том числе за использование общественного транспорта. «Потолок» компенсации, то есть максимально возможный размер, определяется исходя из задекларированного места жительства депутата, а Сейм компенсирует только фактические расходы в пределах установленного лимита. Не все депутаты пользуются возможностью получать компенсации. Например, в августе из всех 100 депутатов 58 не получили никаких компенсаций.
Допустимые размеры компенсаций транспортных расходов и аренды жилья депутатов рассчитываются с применением к средней заработной плате позапрошлого года соответствующих коэффициентов, установленных законом — Регламентом Сейма.
Парламентариям компенсируют расходы, возникшие при осуществлении депутатских полномочий. Система компенсаций создана для того, чтобы место жительства избранного в Сейм депутата не влияло на его возможности выполнять обязанности. Например, чтобы депутаты, избранные от более удаленных краев, не находились в неравном положении по сравнению с рижанами.