"Война не неизбежна, но риск растет": заявление разведки Литвы
Глава Второго департамента оперативных служб (ВДОС) Литвы Миндаугас Мажонас говорит, что, хотя Россия продолжает наращивать свою военную мощь, это не означает, что война с НАТО запланирована и неизбежна.
«Кремль не может расширять вооруженные силы такими темпами, как ему хотелось бы. Этому препятствуют потери, понесенные в войне, замедление экономики и санкции, введенные против России. Тем не менее российские власти полны решимости добиваться военных целей, не обращая внимания на благосостояние своих граждан», — заявил Мажонас, представляя ежегодную оценку угроз в Сейме в пятницу.
«Россия будет продолжать наращивать свою военную мощь, но это не означает, что война между Россией и НАТО запланирована и неизбежна», — подчеркнул он.
Мажонас отметил, что последовательное наращивание оборонного потенциала армии и прочные связи с союзниками по НАТО помогают сдерживать Россию от непродуманной военной агрессии против стран Альянса.
Агентство BNS писало, что, по мнению литовской разведки, представившей оценку угроз национальной безопасности, в случае временного перемирия в Украине Россия будет готова к ограниченному военному конфликту в Балтийском регионе в течение трех-пяти лет. По данным Департамента государственной безопасности (ДГБ) и ВДОС, если война в Украине продолжится, Россия подготовится к ограниченному конфликту в регионе в течение шести-десяти лет.
По данным разведки, ситуация с безопасностью в Балтийском регионе напрямую зависит от хода войны России против Украины, поскольку это определяет возможности России по наращиванию ее военной мощи. Однако, даже воюя, Россия проводит военную реформу, в результате чего растут военные возможности в Калининградской области и у восточных границ НАТО, утверждает разведка. По ее данным, в случае ограниченного конфликта против государств Балтийского региона Россия сможет создать региональное превосходство, по крайней мере, на начальном этапе конфликта.