"Война не неизбежна, но риск растет": заявление разведки Литвы

По данным разведки, ситуация с безопасностью в Балтийском регионе напрямую зависит от хода войны России против Украины, поскольку это определяет возможности России по наращиванию ее военной мощи. Однако, даже воюя, Россия проводит военную реформу, в результате чего растут военные возможности в Калининградской области и у восточных границ НАТО, утверждает разведка. По ее данным, в случае ограниченного конфликта против государств Балтийского региона Россия сможет создать региональное превосходство, по крайней мере, на начальном этапе конфликта.