В Восточной больнице пациентам начали предлагать необычную бесплатную услугу

Если пациенты считают, что столкнулись с каким-либо из указанных видов дискриминации, их призывают направлять заявление на электронную почту aslimnica@aslimnica.lv или подать письменное заявление лично в любом из Центров обслуживания клиентов Восточной больницы. Сообщать можно также анонимно. Конфиденциальность будет обеспечена. Более подробная информация по вопросам опыта пациентов доступна здесь.