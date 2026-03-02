В Восточной больнице пациентам начали предлагать необычную бесплатную услугу
В Рижской Восточной клинической университетской больнице (Восточной больнице), разработаны Руководящие принципы нулевой дискриминации для сотрудников больницы, в которых также определен механизм, позволяющий пациентам безопасно сообщать о случаях дискриминации, если им пришлось с ними столкнуться.
В здравоохранении определены несколько видов дискриминации, например дискриминация по признаку расы, этнического происхождения или цвета кожи, пола, возраста или инвалидности, состояния здоровья, религиозных, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, семейного статуса или других обстоятельств.
Если пациенты считают, что столкнулись с каким-либо из указанных видов дискриминации, их призывают направлять заявление на электронную почту aslimnica@aslimnica.lv или подать письменное заявление лично в любом из Центров обслуживания клиентов Восточной больницы. Сообщать можно также анонимно. Конфиденциальность будет обеспечена. Более подробная информация по вопросам опыта пациентов доступна здесь.
Тема дискриминации была актуализирована в связи с поправками к Закону о правах пациентов, которые более четко и точно определяют права пациентов и обязанности поставщиков услуг здравоохранения, чтобы не допустить каких-либо видов дискриминации.
В настоящее время Восточная больница внедрила опрос об опыте пациентов, который направляется пациентам после получения услуг здравоохранения. В нем можно указать информацию, если пациент столкнулся с дискриминационным отношением.
С 1 июля 2025 года вступили в силу поправки к Закону о правах пациентов, предусматривающие обязанность лечебных учреждений системно содействовать соблюдению прав пациентов и разработать план реализации этих прав.
