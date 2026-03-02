Латвийским потребителям объяснили, что они теряют деньги, которые могли бы сэкономить на плате за природный газ
В этом году выросла доля жителей Латвии, которые не информированы о возможности сменить поставщика природного газа – на это указали 27 процентов респондентов. В 2024 году такой ответ дали 21 процент жителей, свидетельствуют данные опроса, проведенного частным энергетическим предприятием Elenger.
Данные также показывают четкую тенденцию – чем моложе житель, тем ниже уровень информированности о возможности смены поставщика природного газа. Самый низкий уровень информированности зафиксирован среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, где 44 процента признали, что не знают о такой возможности. Низкий уровень информированности выявлен также среди жителей Курземе и Латгале. В свою очередь наиболее информированы жители в возрасте от 50 до 74 лет, а также проживающие в Риге и Земгале.
"Чем выше информированность жителей и готовность сравнивать предложения, тем больше потенциал снизить расходы. Острая конкуренция на энергетическом рынке работает в пользу потребителей, и наш опыт показывает – пересматривая условия договора, домохозяйства и предприятия могут сэкономить значительную сумму в отопительный сезон", - указывает Elenger.
В целом домохозяйства, использующие природный газ только для приготовления пищи, не формируют значительный объем рынка, так как их потребление сравнительно невелико. В Латвии конкуренция и предложения в основном сосредоточены на домохозяйствах, использующих газ для отопления, а также на бизнес-клиентах. Жители, которые наиболее активно меняют поставщика природного газа, проживают в крупных городах Латвии – Риге, Юрмале, Марупе, Елгаве и Лиепае.
В Латвии домохозяйства могут менять поставщика природного газа с 1 мая 2023 года, когда рынок природного газа для домохозяйств был полностью открыт. Это означает, что жители имеют возможность свободно выбрать наиболее подходящее предложение, сравнивая цены и условия договора, а при необходимости сменить поставщика без технических изменений в собственности.
Как ранее писал Otkrito.lv, избавившись от российского газа, Европа впала в энергетическую зависимость от другой страны.