Латвийским потребителям объяснили, что они теряют деньги, которые могли бы сэкономить на плате за природный газ

Данные также показывают четкую тенденцию – чем моложе житель, тем ниже уровень информированности о возможности смены поставщика природного газа. Самый низкий уровень информированности зафиксирован среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, где 44 процента признали, что не знают о такой возможности. Низкий уровень информированности выявлен также среди жителей Курземе и Латгале. В свою очередь наиболее информированы жители в возрасте от 50 до 74 лет, а также проживающие в Риге и Земгале.