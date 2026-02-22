Кремль угрожает ядерным оружием одной из стран Балтии
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелит ракеты на Эстонию, если та разместит на своей территории ядерные арсеналы союзников по НАТО.
Поводом стали слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о готовности страны принять такое оружие. В интервью пропагандисту Павлу Зарубину пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков прямо обозначил позицию Москвы: если на территории Эстонии появится ядерное оружие, направленное против России, российское оружие будет нацелено в ответ.
"Мы не угрожаем Эстонии, как и всем другим европейским странам. Но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна чётко это понимать", — подчеркнул Песков.
Он также добавил, что Россия "всегда будет делать то, что должна" для обеспечения собственной безопасности, особенно в сфере ядерного сдерживания. При этом он сделал акцент, что Россия никому не угрожает.
Поводом для заявления стали слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который выразил готовность страны принять ядерное оружие союзников при необходимости. "Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", – сказал эстонский министр.