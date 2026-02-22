Кремль угрожает ядерным оружием одной из стран Балтии

Поводом для заявления стали слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, который выразил готовность страны принять ядерное оружие союзников при необходимости. "Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории", – сказал эстонский министр.