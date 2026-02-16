Польша думает обзавестись своим ядерным оружием. Латвия поддержала идею
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о том, что его стране следует начать развивать ядерную защиту на фоне угрозы со стороны Москвы.
Как сообщает Politico, в интервью телеканалу Polsat Навроцкий назвал себя «большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту» и заявил, что страна должна строить свою стратегию безопасности «на основе ядерного потенциала».
Он добавил: «Этот путь, при уважении всех международных норм, — путь, по которому мы должны идти. Мы должны работать ради этой цели, чтобы начать соответствующую работу. Мы — страна, находящаяся прямо на границе вооруженного конфликта. Агрессивное, имперское отношение России к Польше хорошо известно».
Его комментарии прозвучали на фоне растущих дискуссий в ряде европейских стран о создании собственных ядерных вооружений в условиях усиливающихся угроз со стороны Москвы и снижения доверия к Соединенным Штатам.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, например, заявила на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные, что «ядерное сдерживание может дать нам новые возможности». Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что продолжаются переговоры с Францией о европейском механизме сдерживания, пишет Politico.
Отвечая на вопрос о том, как Москва может отреагировать на польскую программу ядерного оружия, Навроцкий отнесся к этому по-философски. «Россия может агрессивно реагировать на что угодно», — сказал он.