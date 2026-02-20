В Латвии
Сегодня 09:00
В пятницу температура в Курземе будет на градус выше нуля
В пятницу в Латвии максимальная температура воздуха составит от +1 градуса на западе страны до -5 градусов на востоке, прогнозируют синоптики.
Облачность будет переменной, существенных осадков не ожидается. Местами небольшая поземка.. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с запада, со скоростью порывами 8-13 метров в секунду.
В Риге небо будет частично затянуто облаками, осадков не ожидается. Слабый северо-западный ветер сменится юго-западным, воздух прогреется до -1 градуса.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, за последние шесть недель только один раз в Латвии наблюдалась положительная температура воздуха - 12 февраля в Даугавпилсе воздух прогрелся до +0,8 градуса. В Курземе столбик термометра последний раз поднимался выше нуля 7 января.