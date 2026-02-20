В пятницу температура в Курземе будет на градус выше нуля

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, за последние шесть недель только один раз в Латвии наблюдалась положительная температура воздуха - 12 февраля в Даугавпилсе воздух прогрелся до +0,8 градуса. В Курземе столбик термометра последний раз поднимался выше нуля 7 января.