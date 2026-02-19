Прощание с морозами: после -30 градусов в Латвии наконец ожидается оттепель
После очень холодных ночей, когда местами на юге Латвии температура опускалась ниже -30 градусов, погода начнет быстро меняться.
В начале этой недели еще отмечались холодные ночи: местами в южных районах столбик термометра опускался ниже отметки -30 градусов. Во второй половине недели в Латвию постепенно поступит более теплая воздушная масса, и температура воздуха заметно повысится.
В ближайшие ночи на востоке страны воздух еще будет остывать до -10…-14 градусов, однако к концу недели и в начале следующей недели оттепель ожидается уже по всей территории Латвии.
В ближайшие дни погода «станет динамичной»: во многих местах ожидаются осадки — сначала преимущественно снег, но по мере потепления они перейдут в мокрый снег и дождь. В отдельные дни на побережье ветер станет порывистым.
В пятницу небо будет облачным, временами с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой снег, днем существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит -9…-14 градусов, на побережье будет теплее; днем воздух прогреется до -2…-7 градусов, а на западе страны — до +1…-2 градусов.
В субботу небо местами еще будет проясняться, однако с середины дня в западных и центральных районах облака принесут снег и мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, а со второй половины ночи на побережье он усилится и в порывах достигнет 15–18 м/с. Ночью температура составит -6…-11 градусов, в Курземе и на побережье — -2…-6 градусов, днем — -1…-4 градуса.
В воскресенье облачность полностью закроет небо, и Латвию достигнет широкая зона осадков: ночью преимущественно ожидается снег, который днем перейдет в мокрый снег и дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, южный ветер. По мере поступления более теплой воздушной массы ночью температура опустится лишь до -1…-6 градусов, а днем уже будет держаться в плюсе — в пределах +1…+3 градусов.
В начале последней недели февраля температура воздуха сохранится более высокой, чем ранее: местами столбик термометра будет колебаться около нуля, хотя в отдельные дни, особенно в темное время суток, значения еще будут оставаться отрицательными. Временами ожидаются осадки — мокрый снег и дождь.