Прощание с морозами: после -30 градусов в Латвии наконец ожидается оттепель

В субботу небо местами еще будет проясняться, однако с середины дня в западных и центральных районах облака принесут снег и мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, а со второй половины ночи на побережье он усилится и в порывах достигнет 15–18 м/с. Ночью температура составит -6…-11 градусов, в Курземе и на побережье — -2…-6 градусов, днем — -1…-4 градуса.