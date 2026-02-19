Международная организация от всей души похвалила Латвию за полное избавление от нехороших денег
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма опубликовал новейшую оценку MONEYVAL шестого раунда по Латвии. Оценка оказалась высокой.
Как сообщает латвийское министерство юстиции, в последние годы, реализуя целенаправленные реформы, Латвия стала первой страной, оцененной по новой методологии MONEYVAL/FATF шестого раунда, подтвердив как приверженность государства, так и проделанную работу по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
«От государства, которое еще недавно было близко к классификации как небезопасная финансовая среда, Латвия превратилась в международно признанный стандарт в сфере борьбы с отмыванием денег. Опыт Латвии служит ориентиром для тех стран, которые стремятся укрепить безопасность своих финансовых систем и сделать следующий шаг в борьбе с финансовыми преступлениями», — отмечает министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
Новая оценка в сфере прозрачности юридических лиц является для Латвии максимально возможной и подтверждает, что страна существенно продвинулась в предотвращении отмывания денег. В отчете сделан вывод, что система не только создана в соответствии с требованиями, но и эффективно функционирует на практике. Дальнейшее развитие системы предусматривает поддержание высоких стандартов без создания необоснованных препятствий для предпринимателей.
Министерство юстиции реализовало существенные реформы для предотвращения использования юридических лиц в финансовых преступлениях. Прозрачность обеспечивается не только на этапе регистрации компании, но и в ее дальнейшей деятельности, чтобы своевременно выявлять и предотвращать возможные риски. В надежности предприятия можно убедиться благодаря оперативной доступности информации.
Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере подчеркивает: «Положительная оценка MONEYVAL сопоставима с подтверждением надежности на международном уровне — подобно кредитному рейтингу государства. Она напрямую влияет на репутацию Латвии, стоимость финансовых операций, возможности сотрудничества банков, доступ к международному капиталу и доверие инвесторов. Чем выше оценка, тем ниже риск и тем более благоприятная среда для предпринимательства и инвестиций в Латвии».
