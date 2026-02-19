Международная организация от всей души похвалила Латвию за полное избавление от нехороших денег

«От государства, которое еще недавно было близко к классификации как небезопасная финансовая среда, Латвия превратилась в международно признанный стандарт в сфере борьбы с отмыванием денег. Опыт Латвии служит ориентиром для тех стран, которые стремятся укрепить безопасность своих финансовых систем и сделать следующий шаг в борьбе с финансовыми преступлениями», — отмечает министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.