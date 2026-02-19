Больше не нужен: власти РФ объявили о продаже Рижского вокзала в Москве

Рижский вокзал является пассажирским терминалом станции Москва-Рижская и входит в число десяти железнодорожных вокзалов столицы РФ. Он расположен на Рижской площади. Здание вокзала, возведенное в неорусском стиле в период с 1897 по 1901 год, было спроектировано петербургским архитектором Станиславом Бржозовским, автором проекта Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Строительство вокзала осуществлялось в рамках создания Московско-Виндавской железнодорожной линии. Архитектурный комплекс состоит из трех двухэтажных секций, соединенных одноэтажными переходами. За время своего существования внешний облик здания практически не претерпел изменений.