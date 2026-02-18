Минфин сообщил жителям Латвии, что их ждет хорошая прибавка к зарплатам. Но есть и плохие новости

Изменения прогнозов связаны с более сильным ростом латвийской экономики в прошлом году, который по первоначальной оценке мог достичь 2 процентов вместо ранее прогнозированных 1,1 процента. Более быстрый рост обеспечило существенно увеличившееся вложение инвестиций — на 9 процентов в первые три квартала года. Наряду с ростом государственных инвестиций и реализацией проектов фондов Европейского союза начали увеличиваться и частные инвестиции, а также объемы кредитования предприятий. После нескольких лет стагнации возобновился рост частного потребления, который в третьем квартале по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 1,8 процента. Укрепился и внешний сектор — экспорт товаров и услуг за три квартала увеличился на 0,8 процента.