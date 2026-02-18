Минфин сообщил жителям Латвии, что их ждет хорошая прибавка к зарплатам. Но есть и плохие новости
Министерство финансов обновило макроэкономические прогнозы на 2026–2030 годы. Прогноз роста валового внутреннего продукта на 2026 год повышен до 2,6 процента. Это на 0,5 процентного пункта больше, чем Министерство финансов прогнозировало в июне прошлого года при подготовке проекта государственного бюджета на 2026 год.
Изменения прогнозов связаны с более сильным ростом латвийской экономики в прошлом году, который по первоначальной оценке мог достичь 2 процентов вместо ранее прогнозированных 1,1 процента. Более быстрый рост обеспечило существенно увеличившееся вложение инвестиций — на 9 процентов в первые три квартала года. Наряду с ростом государственных инвестиций и реализацией проектов фондов Европейского союза начали увеличиваться и частные инвестиции, а также объемы кредитования предприятий. После нескольких лет стагнации возобновился рост частного потребления, который в третьем квартале по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 1,8 процента. Укрепился и внешний сектор — экспорт товаров и услуг за три квартала увеличился на 0,8 процента.
Как сообщает Минфин, прогноз роста средней заработной платы на текущий год повышен до 6,5 процента, а на 2027 год — до 6 процентов. В то же время более стремительный рост оплаты труда будет сдерживаться более низким увеличением расходов на оплату труда в секторе общего государственного управления.
Рост зарплат - это хорошо. Но эту прибавку будет пожирать инфляция. Как указывает Минфин, учитывая более высокий, чем прогнозировалось, рост цен на продукты питания в прошлом году, в целом повышательную динамику цен на электроэнергию и тепловую энергию, а также устойчивый рост затрат на рабочую силу, который увеличивает стоимость услуг, прогноз инфляции на 2026 год повышен до 2,9 процента по сравнению с 2,3 процента, ожидавшимися в июне прошлого года.
