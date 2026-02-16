Утро началось с новых рекордов холода: синоптики предупреждают, что это еще не конец

В понедельник утром температура воздуха в Руцаве опустилась до -27,5 градуса. Это не только новый рекорд для 16 февраля, но и рекорд холода второй декады месяца на этой метеостанции. Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предыдущий рекорд минимальной температуры второй декады февраля в Руцаве составлял -27,3 градуса и был зафиксирован 11 февраля 1985 года.