Морозы не отпускают Латвию: на этой неделе ночами снова до -27, но к выходным появится шанс на оттепель
И на этой неделе в Латвии сохранится мороз: ночами местами он будет очень сильным, однако к выходным температура начнет повышаться, и в западных районах приблизится к нулю.
В понедельник над Латвией будет находиться центр антициклона — небо в основном будет ясным, однако временами его будут закрывать облака. Местами возможен небольшой снег. При слабом ветре в отдельных районах ночью и утром будет наблюдаться туман и дымка. Ночью воздух остынет до -13…-18 градусов, немного теплее будет в прибрежных районах, а на юге Латвии при прояснениях ожидается сильный мороз — температура опустится до -20…-24 градусов, местами воздух может остыть даже до -25…-27 градусов. Днем температура повысится до -3…-8 градусов, в восточных районах — до -6…-11 градусов.
Во вторник сохранятся похожие погодные условия, однако ожидается еще более холодная ночь — при прояснениях во многих местах температура опустится до -20…-24 градусов, а местами, главным образом в центральных и восточных районах страны, — до -25…-27 градусов. Днем максимальная температура составит -7…-12 градусов, местами на юге страны день будет немного холоднее.
В середине недели к Латвии приблизится новый циклон, и в среду облачности станет больше. Однако еще ночью на среду во многих местах температура понизится до -20…-24 градусов, а во второй половине недели сильных ночных морозов уже не ожидается.
Ближе к выходным ременами также возможен небольшой снег, однако в конце недели осадки прекратятся. Ветер восточного направления постепенно сменится западным и будет слабым или умеренным. Днем максимальная температура чаще всего будет держаться в пределах -5…-10 градусов, а в самых западных районах страны столбик термометра приблизится к нулю — там возможна даже небольшая оттепель, прогнозируют синоптики. В Риге, начиная с субботы, тоже есть шанс на 0 градусов.