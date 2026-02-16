Морозы не отпускают Латвию: на этой неделе ночами снова до -27, но к выходным появится шанс на оттепель

В понедельник над Латвией будет находиться центр антициклона — небо в основном будет ясным, однако временами его будут закрывать облака. Местами возможен небольшой снег. При слабом ветре в отдельных районах ночью и утром будет наблюдаться туман и дымка. Ночью воздух остынет до -13…-18 градусов, немного теплее будет в прибрежных районах, а на юге Латвии при прояснениях ожидается сильный мороз — температура опустится до -20…-24 градусов, местами воздух может остыть даже до -25…-27 градусов. Днем температура повысится до -3…-8 градусов, в восточных районах — до -6…-11 градусов.