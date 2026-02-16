США согласились с выводами европейцев о том, как именно убили Навального

На вопрос, почему США не присоединились к заявлению, Рубио сказал, что это была инициатива европейских стран. «Мы решили — это не значит, что мы не согласны с результатом. Просто это была не наша инициатива. Иногда страны берут и делают что-то самостоятельно, основываясь на собранных ими разведданных», — добавил он. По его словам, США «не оспаривают» это и не собираются «конфликтовать с этими странами» по поводу заявления.