Стало известно, чем именно отравили Навального
Российский оппозиционер Алексей Навальный "с высокой долей вероятности" погиб из-за отравления эпибатидином - ядом, извлекаемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. К такому выводу пришли правительства Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции и Швеции, так как лаборатории этих стран обнаружили следы яда в образцах биоматериалов политика. Об этом сообщает DW.
Соответствующее заявление МИД пяти стран опубликовало британское внешнеполитическое ведомство. Ранее данными исследований европейских лабораторий поделились издания The Insider и Der Spiegel, видео с заявлением вдовы оппозиционера Юлии Навальной по этой теме также опубликовано в Telegram-канале "Команда Навального".
Отмечается, что лягушки-древолазы обитают в Южной Америке, не встречаются в РФ и не вырабатывают эпибатидин в неволе. "Россия утверждала, что Навальный умер естественной смертью. Учитывая токсичность эпибатидина и сообщенные симптомы, отравление, скорее всего, стало причиной его смерти", - указано в совместном заявлении.
В МИД Великобритании добавили, что "только российское государство обладало средствами, мотивом и возможностью использовать этот смертоносный токсин против Навального во время его заключения в российской исправительной колонии в Сибири".
Главы МИД пяти стран также заявили, что передали гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о нарушении российской стороной Конвенции о химическом оружии. "Мы также обеспокоены тем, что Россия не уничтожила все свое химическое оружие. Мы и наши партнеры будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении политические рычаги, чтобы и дальше привлекать Россию к ответственности", - указано в тексте.