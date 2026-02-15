Стало известно, чем именно отравили Навального

Главы МИД пяти стран также заявили, что передали гендиректору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о нарушении российской стороной Конвенции о химическом оружии. "Мы также обеспокоены тем, что Россия не уничтожила все свое химическое оружие. Мы и наши партнеры будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении политические рычаги, чтобы и дальше привлекать Россию к ответственности", - указано в тексте.