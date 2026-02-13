СМИ РФ: искусственный интеллект начал материться в первый же месяц работы в российском ЖКХ

«Приведу забавный случай, это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем не менее это показатели активной работы с нашими гражданами», — рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов.