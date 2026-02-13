СМИ РФ: искусственный интеллект начал материться в первый же месяц работы в российском ЖКХ
Создателям российского голосового робота, запущенного в системе ЖКХ, пришлось в первый же месяц работы переучивать лежащую в его основе модель искусственного интеллекта, которая после общения с потребителями обучилась ненормативной лексике. Об этом сообщают СМИ РФ.
«Приведу забавный случай, это нейросеть, она учится, и буквально уже в первый месяц разработчики отметили такую коллизию, что нейросеть научилась мату. Но, как это говорится, с кем поведёшься, от того и наберёшься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем не менее это показатели активной работы с нашими гражданами», — рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов.
Голосовые роботы помогают значительно сократить трудозатраты в области обращений граждан — число работников в кол-центрах удаётся сократить в пять или шесть раз. «То есть вместо 20 человек могут работать два–три. И нейросеть, голосовые роботы, которые принимают на себя 80–90 % всех обращений», — рассказал Викторов. Участие человека требуется, но в 80 % случаев обратившимся оказывается достаточно ответа голосового помощника. «Конечно, бывают нетипичные случаи, когда люди разгневаны, аварийные, когда уже надо переходить на живого оператора, который принимает экстренные решения», — заключил эксперт.
