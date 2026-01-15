В Латвии назначили человека, который будет присматривать за искусственным интеллектом
Депутаты Сейма в окончательном чтении приняли поправки к Закону об омбудсмене, которые в соответствии с европейскими регламентами определяют полномочия омбудсмена в сфере искусственного интеллекта в Латвии.
Как поясняют в Министерстве умной администрации и регионального развития, государствам — членам Европейского союза необходимо назначить учреждение, которое будет способствовать, анализировать, контролировать и поддерживать обеспечение равного отношения ко всем лицам без дискриминации по признаку пола.
Омбудсмен будет содействовать соблюдению принципа равного отношения и предотвращению любых форм дискриминации. Также данное учреждение будет оказывать помощь жертвам дискриминации, проводить независимые расследования, готовить независимые отчеты и сотрудничать с институтами Европейского союза.
Согласно поправкам к закону, омбудсмен получит право запрашивать и получать доступ к документации систем искусственного интеллекта, необходимой для рассмотрения проверочных дел.
Кроме того, омбудсмен сможет обращаться в орган рыночного надзора в рамках его компетенции с обоснованным запросом об организации тестирования системы искусственного интеллекта с использованием технических средств, если документации, необходимой для рассмотрения дела, окажется недостаточно.