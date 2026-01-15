В Латвии назначили человека, который будет присматривать за искусственным интеллектом

Кроме того, омбудсмен сможет обращаться в орган рыночного надзора в рамках его компетенции с обоснованным запросом об организации тестирования системы искусственного интеллекта с использованием технических средств, если документации, необходимой для рассмотрения дела, окажется недостаточно.