"Мы показываем, что мы вместе": глава Госканцелярии - о поездке чиновников на Олимпиаду
В Латвии разгорелась дискуссия о целесообразности поездки представителей правительства на Олимпийские игры в Италию. Глава Госканцелярии Райвис Кронбергс заявил, что присутствие лидеров страны демонстрирует поддержку спортсменов.
В эфире телеканала TV24 директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс прокомментировал вопросы о том, насколько оправдано участие многочисленной правительственной делегации Латвии в Олимпийских играх в Италии.
Ведущая поинтересовалась, допустимо ли, что со стороны власти и правительства в Италию отправилось столь большое число представителей для наблюдения за соревнованиями.
Кронбергс выразил мнение, что Латвия должна гордиться своими спортсменами и их достижениями. По его словам, присутствие представителей и лидеров страны на Олимпиаде демонстрирует отношение государства к успехам своих граждан и способствует международной популяризации латвийских спортсменов и достижений страны.
Он подчеркнул, что таким образом Латвия показывает единство — не только у экранов телевизоров дома, но и на месте проведения соревнований, где болельщики тратят свое время на поддержку команды.
На уточняющий комментарий ведущей о том, что при этом тратятся государственные средства, Кронбергс подтвердил, что речь идет об официальной командировке. Он отметил, что лидеры Латвии поочередно представляют страну на протяжении всего периода проведения Игр. Таким образом, по словам главы Госканцелярии, поездка носит официальный характер и рассматривается как часть представления интересов государства на международной арене.
Эдгар Ринкевич посетил олимпийскую деревню в Милане (2026)
Президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил олимпийскую деревню в Милане, где встретился с игроками сборной Латвии по хоккею.
Ранее сообщалось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич отправился на зимние Олимпийские игры в сопровождении трех лиц - руководителя канцелярии президента Гунды Рейре, советника президента по иностранным делам Эдвина Северса и руководителя протокола президента Сабины Шване-Станкевичи. Премьер-министр Эвика Силиня также посетила зимние Олимпийские игры с тремя сопровождающими лицами из своего бюро.