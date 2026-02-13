"Мы показываем, что мы вместе": глава Госканцелярии - о поездке чиновников на Олимпиаду

На уточняющий комментарий ведущей о том, что при этом тратятся государственные средства, Кронбергс подтвердил, что речь идет об официальной командировке. Он отметил, что лидеры Латвии поочередно представляют страну на протяжении всего периода проведения Игр. Таким образом, по словам главы Госканцелярии, поездка носит официальный характер и рассматривается как часть представления интересов государства на международной арене.