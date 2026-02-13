Один из крупнейших латвийских банков сообщил о хорошей прибавке к будущим пенсиям своих клиентов
В 2025 году планы второго пенсионного уровня SEB показали хорошие результаты, превысив средние показатели отрасли и соответствуя уровню риска и выбранной стратегии каждого плана. Чистая прибыль планов второго пенсионного уровня SEB для клиентов в 2025 году достигла почти 115 миллионов евро.
Стабильные результаты в 2025 году внесли свой вклад и в отличные показатели за последние три года. Об этом сообщает латвийский филиал шведского банка. Однако банк при этом напоминает, что реальная ценность пенсионных накоплений наиболее полно раскрывается в долгосрочной перспективе. Регулярные взносы в сочетании с дисциплинированной и продуманной инвестиционной стратегией со временем формируют устойчивую основу финансовой безопасности на пенсии, в том числе в периоды, когда рынки испытывают терпение инвесторов.
"Особенно важно выбрать пенсионный план, соответствующий возрасту, поскольку, например, для молодого человека длительное пребывание в слишком консервативном плане может означать к пожилому возрасту накопление на 100 000 евро меньше, чем в случае своевременного выбора инвестиционной стратегии, соответствующей возрасту", - добавляет банк.
