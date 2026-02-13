Один из крупнейших латвийских банков сообщил о хорошей прибавке к будущим пенсиям своих клиентов

Стабильные результаты в 2025 году внесли свой вклад и в отличные показатели за последние три года. Об этом сообщает латвийский филиал шведского банка. Однако банк при этом напоминает, что реальная ценность пенсионных накоплений наиболее полно раскрывается в долгосрочной перспективе. Регулярные взносы в сочетании с дисциплинированной и продуманной инвестиционной стратегией со временем формируют устойчивую основу финансовой безопасности на пенсии, в том числе в периоды, когда рынки испытывают терпение инвесторов.