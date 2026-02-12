Дорожные службы готовятся к работе в чрезвычайных погодных условиях, выпущено предупреждение для водителей

Дороги чистят в порядке приоритета: сначала освобождают от снега основные дороги и участки с более интенсивным движением, а полностью от снега их очищают только после окончания снегопада. На это отводится от трех часов на дорогах с интенсивным движением (класс А) до 24 часов на дорогах с меньшей интенсивностью движения. Для местных дорог с небольшой интенсивностью движения (класс содержания D) срок очистки от снега не установлен.