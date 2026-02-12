Дорожные службы готовятся к работе в чрезвычайных погодных условиях, выпущено предупреждение для водителей
Планируя поездки в пятницу, водителей призывают предусмотреть дополнительное время в пути и учитывать, что дороги могут быть заснеженными и заметенными. Видимость также может быть ухудшена. Региональные и местные дороги с меньшей интенсивностью движения в пятницу и субботу могут быть особенно труднопроезжими.
Дороги чистят и посыпают и во время снегопада, однако при особенно сильной снежной погоде и метели снежный слой и заносы образуются снова и быстрее, чем их удается устранить. В таких условиях эффект от работ по содержанию дорог невелик.
Дороги чистят в порядке приоритета: сначала освобождают от снега основные дороги и участки с более интенсивным движением, а полностью от снега их очищают только после окончания снегопада. На это отводится от трех часов на дорогах с интенсивным движением (класс А) до 24 часов на дорогах с меньшей интенсивностью движения. Для местных дорог с небольшой интенсивностью движения (класс содержания D) срок очистки от снега не установлен.
В условиях чрезвычайной погоды — когда действует один из факторов: снегопад непрерывно продолжается дольше четырех часов в течение 24 часов и средняя толщина снежного покрова превышает 12 см, скорость ветра выше 20 м/с — допускается отклонение от установленного в правилах Кабинета министров допустимого количества снега на проезжей части, и в первую очередь обеспечивается проходимость дорог.
Согласно прогнозам метеорологов, в пятницу на всей территории страны ожидаются чрезвычайные погодные условия: снег и метель. В большей части страны снежный покров увеличится на 10–12 см, на юго-востоке ожидается также гололед. Снегопад продолжится и в ночь на субботу. Следить за состоянием дорог можно на карте на сайте Latvijas Valsts ceļi.
Работы по содержанию государственной дорожной сети выполняются в соответствии с правилами Кабинета министров о требованиях к повседневному содержанию государственных и самоуправленческих дорог и контроле их выполнения.
О затрудненных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожной обстановкой и состоянием дорог, просят сообщать ГАО Latvijas Valsts ceļi по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также в аккаунтах компании в соцсетях X и Facebook.