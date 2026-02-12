В Латвии, в том числе в Риге, объявлено оранжевое предупреждение из-за сильного снегопада
Из-за ожидаемого в пятницу снегопада синоптики объявили оранжевое предупреждение по всей стране, включая столицу. Предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о продолжительном и сильном снеге и метели вступит в силу в пятницу в 8:00.
Ранее сообщалось, что рано утром в пятницу Латвию с юго-запада начнет пересекать обширная зона осадков — ожидается умеренный или сильный снег и метель, а на юго-востоке страны временами возможны дождь и гололед. Ожидается, что самый сильный снегопад прекратится к утру субботы в восточных районах Латвии.
🟠 13.02.2026. nakts otrajā pusē Latviju sāks šķērsot plaša nokrišņu zona, sākot ar rītu, lielā teritorijas daļā stipri un ilgstoši snigs. Pastiprinoties vējam, gaidāms arī putenis, valsts dienvidaustrumos iespējama atkala.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 12, 2026
На большей части территории страны ожидается от 10 до 25 сантиметров свежего снега. Меньше осадков выпадет на северо-западе — в Вентспилсском крае и на мысе Колка, а также в окрестностях Салацгривы и Руйиены. Восточный и северо-восточный ветер усилится в порывах до 11–16 метров в секунду, а на Курземском побережье Рижского залива — до 20 метров в секунду.
В столице в пятницу утром начнется небольшая метель, которая днем усилится; в ночь на субботу она постепенно утихнет.
Из-за сильного снегопада и метели часть автодорог может стать непроезжей, также местами могут быть занесены железнодорожные пути. Наихудшая ситуация сложится начиная со второй половины дня пятницы.
В пятницу небо будет затянуто густыми облаками. Минимальная температура воздуха ночью составит от -4 градусов в районе Даугавпилса до -13 градусов в Северном Видземе. Днем ожидается -4...-9 градусов, но вечером пятницы у границы с Беларусью столбик термометра может подняться до +1 градуса.