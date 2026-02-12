В Латвии, в том числе в Риге, объявлено оранжевое предупреждение из-за сильного снегопада

На большей части территории страны ожидается от 10 до 25 сантиметров свежего снега. Меньше осадков выпадет на северо-западе — в Вентспилсском крае и на мысе Колка, а также в окрестностях Салацгривы и Руйиены. Восточный и северо-восточный ветер усилится в порывах до 11–16 метров в секунду, а на Курземском побережье Рижского залива — до 20 метров в секунду.