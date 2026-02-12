Зеленский: выборы в Украине состоятся только после гарантий безопасности и перемирия
Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине пройдут президентские выборы.
Зеленский: выборы в Украине состоятся только после гарантий безопасности и перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что Украина проведет выборы только после получения гарантий безопасности и вступления в силу перемирия с Россией.

«Мы будем двигаться к выборам, когда будут получены все необходимые гарантии безопасности», — сообщил Зеленский журналистам.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Украина начала планировать президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала, чтобы Киев организовал голосование до 15 мая, пригрозив в противном случае лишить гарантий безопасности.

Газета сообщила, что Зеленский готовится объявить о плане проведения президентских выборов и референдума 24 февраля, когда исполнится четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Зеленский опроверг, что США угрожают отозвать гарантии безопасности, если Украина не объявит дату президентских выборов. Он заявил, что США не связывают гарантии безопасности с выборами. «Я говорил, что это очень просто сделать — нужно добиться перемирия, и будут выборы», — подчеркнул Зеленский.

