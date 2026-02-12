Зеленский: выборы в Украине состоятся только после гарантий безопасности и перемирия

Зеленский опроверг, что США угрожают отозвать гарантии безопасности, если Украина не объявит дату президентских выборов. Он заявил, что США не связывают гарантии безопасности с выборами. «Я говорил, что это очень просто сделать — нужно добиться перемирия, и будут выборы», — подчеркнул Зеленский.