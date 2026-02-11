Financial Times: Зеленский может в феврале объявить о проведении выборов и референдума по миру

Источники издания отмечают, что график и ультиматум США вряд ли будут соблюдены — они зависят от прогресса в переговорах с Россией. Однако план отражает стремление Зеленского повысить шансы на переизбрание и показать Трампу, что Киев не тормозит мирное урегулирование.