Financial Times: Зеленский может в феврале объявить о проведении выборов и референдума по миру
Украина приступила к планированию президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией после давления со стороны США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Владимир Зеленский намерен объявить об этом 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. «У украинцев есть четкое представление, что все это нужно увязать с переизбранием Зеленского», — сообщил западный чиновник.
Администрация Трампа потребовала от Киева провести оба голосования до 15 мая, пригрозив в противном случае лишить Украину гарантий безопасности, пишут журналисты. «Проведение выборов станет драматическим поворотом для президента Украины, который неоднократно заявлял, что выборы невозможны, пока в стране действует военное положение, миллионы украинцев являются перемещенными лицами, а около 20% территории страны находится под оккупацией», — пишет FT.
Источники издания отмечают, что график и ультиматум США вряд ли будут соблюдены — они зависят от прогресса в переговорах с Россией. Однако план отражает стремление Зеленского повысить шансы на переизбрание и показать Трампу, что Киев не тормозит мирное урегулирование.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью Breakfast Show заявил, что проведение выборов требует прекращения активной фазы войны и ракетно-дроновых ударов. Если активная фаза войны не будет закончена, люди в том числе не смогут реализовать свое право выдвигаться, отметил он.
7 февраля Владимир Зеленский заявил, что США хотели бы достичь мира между РФ и Украиной до начала лета: «Они говорят, что хотят все сделать к июню. И им нужен четкий график всех событий».