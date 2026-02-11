США ввели против России новый вид санкций, касающихся нефти
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило новую лицензию на проведение операций с венесуэльской нефтью, которая исключает любые сделки с участием России. Об этом сообщает "Медуза".
Лицензия разрешает осуществление «определенных видов деятельности, связанных с нефтью венесуэльского происхождения». Однако отдельный пункт в ней описывает сделки, которые не разрешаются. Это «любые транзакции с участием лиц (в том числе юридических), находящихся в Российской Федерации или созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации». Тот же запрет относится еще к трем странам — Ирану, КНДР и Кубе.
Кроме того, еще один отдельный пункт запрещает любые транзакции с участием юрлица, находящегося в Венесуэле или США (или созданного в соответствии с их законодательством), которое «прямо или косвенно находится в собственности» или под контролем лица, находящегося в Китае.
