США ввели против России новый вид санкций, касающихся нефти

Лицензия разрешает осуществление «определенных видов деятельности, связанных с нефтью венесуэльского происхождения». Однако отдельный пункт в ней описывает сделки, которые не разрешаются. Это «любые транзакции с участием лиц (в том числе юридических), находящихся в Российской Федерации или созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации». Тот же запрет относится еще к трем странам — Ирану, КНДР и Кубе.