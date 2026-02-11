Маргарита Симоньян угрожает Зеленскому и озвучивает приговор
Глава российской пропагандистской империи Маргарита Симоньян в очередной раз высказалась о судьбе президента Украины Владимира Зеленского, на этот раз уточнив, что с ним произойдёт, когда он окажется в руках России.
«Справедливость его судьбы ограничивается Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку в наших законах не предусмотрена смертная казнь», — великодушно позволяет Зеленскому жить Симоньян. «Как мы помним, у нас действует мораторий. Однако предусмотрено пожизненное лишение свободы», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1» в программе «60 минут».
Многих удивили изменения во внешности 45-летней руководительницы пропагандистской империи, однако этому есть простое объяснение. В прошлом году Симоньян сообщила, что в сентябре у неё диагностировали рак груди, и она прошла интенсивное лечение, включая химиотерапию. Состояние её здоровья значительно ухудшилось после того, как её муж Тигран Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года. Так и не придя в сознание, Кеосаян скончался 26 сентября прошлого года. Хотя его отпевали в армянской церкви в Москве, место захоронения пропагандиста до сих пор остаётся тайной.
Следует отметить, что мораторий на исполнение смертной казни был введён при первом президенте России Борисе Ельцине, и с 2 августа 1996 года ни один смертный приговор не был приведён в исполнение. Последним казнённым стал маньяк и некрофил Сергей Головкин, осуждённый за убийство 11 мальчиков в период с 1986 по 1992 год. Его жертвам было от 10 до 16 лет.
Однако кровожадному «экс-либералу», заместителю председателя Совета безопасности России и бывшему президенту России Дмитрию Медведеву по душе пришлась бы только смерть Зеленского. В недавнем интервью Медведев предсказал Зеленскому насильственную смерть. Медведев в Telegram даже озвучил своё новогоднее пожелание о том, что следует сделать с телом Зеленского: «Очень важно, чтобы в будущем после скорой кончины заспиртованное тельце зелёного гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере, где на забаву потомкам собирали уродцев русские цари. И тщательно исследовано, ведь вполне вероятно, что перед нами ещё один засланец из дальнего космоса особой расы scurra sordidus, прилетевший к нам из карликовой галактики в Тукане».
Напомним, что этот персонаж с 2008 по 2012 год занимал пост президента России, пока Владимир Путин с помощью «рокировки» обошёл запрет российской Конституции на занятие поста президента одним и тем же лицом более двух сроков подряд. В течение всего президентства Медведева Путин был премьер-министром, а в 2012 году вернулся в Кремль. В 2020 году в ходе «всенародного голосования» он изменил Конституцию, обнулив свои предыдущие сроки, чтобы оставаться у власти как минимум до 2036 года. Медведев до января 2020 года занимал пост премьер-министра, после чего был назначен заместителем председателя Совета безопасности. С 2021 года, когда Россия начала массово концентрировать войска у границы с Украиной перед вторжением 24 февраля 2022 года, Медведев превратился в одного из самых жёстких политиков российского руководства, регулярно публикуя в своём Telegram-канале оскорбления в адрес украинского руководства и призывы к их убийству, а также угрозы в адрес многих западных лидеров.