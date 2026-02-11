Маргарита Симоньян угрожает Зеленскому и озвучивает приговор

Напомним, что этот персонаж с 2008 по 2012 год занимал пост президента России, пока Владимир Путин с помощью «рокировки» обошёл запрет российской Конституции на занятие поста президента одним и тем же лицом более двух сроков подряд. В течение всего президентства Медведева Путин был премьер-министром, а в 2012 году вернулся в Кремль. В 2020 году в ходе «всенародного голосования» он изменил Конституцию, обнулив свои предыдущие сроки, чтобы оставаться у власти как минимум до 2036 года. Медведев до января 2020 года занимал пост премьер-министра, после чего был назначен заместителем председателя Совета безопасности. С 2021 года, когда Россия начала массово концентрировать войска у границы с Украиной перед вторжением 24 февраля 2022 года, Медведев превратился в одного из самых жёстких политиков российского руководства, регулярно публикуя в своём Telegram-канале оскорбления в адрес украинского руководства и призывы к их убийству, а также угрозы в адрес многих западных лидеров.