Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 08:23
Стало известно, где и сколько построят в Латвии новых квартир, которые будут сдавать в аренду по низким ценам
Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) и шесть самоуправлений подписали соглашения о совместном участии в первом лоте первой программы публично-частного партнерства по строительству арендного жилья, предусматривающей создание 1290 квартир для сдачи в аренду.
В соответствии с соглашениями самоуправления Риги, Тукумса, Екабпилса, Цесиса, Гулбене и Даугавпилса уполномочивают VNĪ начать и провести процедуру закупки для привлечения частного партнера. Согласно проекту, к 2030 году 1290 семей латвийских специалистов получат ключи от новых арендных квартир.
Заключенные соглашения предусматривают, что в рамках первого лота программы будет построено 1290 квартир, из них:
- в Риге 732 квартиры на улицах Тинужу, Межрозишу и Озолциема;
- в Тукумсе 150 квартир на улице Смилшу;
- в Екабпилсе 140 квартир на улице Целтниеку;
- в Цесисе 100 квартир на улице Фестивала;
- в Гулбене 48 квартир на улице Малиенас;
- в Даугавпилсе 120 квартир по адресу улица Нометню, 103.