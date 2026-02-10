Стало известно, где и сколько построят в Латвии новых квартир, которые будут сдавать в аренду по низким ценам

В соответствии с соглашениями самоуправления Риги, Тукумса, Екабпилса, Цесиса, Гулбене и Даугавпилса уполномочивают VNĪ начать и провести процедуру закупки для привлечения частного партнера. Согласно проекту, к 2030 году 1290 семей латвийских специалистов получат ключи от новых арендных квартир.